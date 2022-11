A sus 50 años, la reina Letizia sigue demostrando que, en cuestión de moda, no teme apostar por lo más rompedor. Sus estilismos inspiran y marcan tendencia. En su armario se encuentran apuestas de lo más atrevidas, por eso cada aparición pública la sitúa en objeto de todas las miradas. Después de acudir a los Premios Princesa de Asturias, la reina ha viajado hasta Tudela, en Navarra, para presidir el Festival Ópera Prima con un look otoñal de lo más sorprendente, con una falta que no ha pasado desapercibida.

¿Una falta larga con la que enseña rodilla? Esa es la propuesta que ha lucido para esta cita cultural en la ciudad navarra. Una falda midi a cuadros aparentemente normal, salvo por que tiene un agujero muy llamativo que deja al descubierto parte de su pierna derecha. Está claro que Letizia no tiene problema en lucir todo tipo de siluetas y diseños que dejan ver piel, pero este aún no lo habíamos visto.

La reina ha completado el look con un jersey de punto negro de cuello redondo y manga francesa y complementos en el mismo tono: unos salones con un detalle de lazo en la puntera de Magrit y un bolso de mano cuadrado con hebilla dorada.

La falda de cuadros vichy en blanco y negro que pertenece a la colección de H&M x Toga Archives

¿Dé dónde es la falda de la reina? La prenda en cuestión es un diseño de cuadros vichy en blanco y negro que pertenece a la colección de H&M x Toga Archives, una colaboración entre la firma sueca y esta firma creada en 1997 por Yasuko Furuta, con sede en Tokio y admirada por sus versiones experimentales de los clásicos del vestuario que salió a la venta en septiembre de 2021. Una de sus características más genuinas es, precisamente, sus cortes que pueden colocarse sin nada debajo o combinarse con una capa inferior de lentejuelas para lograr un efecto glamuroso. Una idea de moda lúdica, pero que combina un componente intelectual, tal y como apunta Futura sobre su colección: "la moda puede comunicar ideas e intereses".