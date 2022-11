Pepe Barroso: "Gracias a MasterChef Celebrity 7 ahora disfruto cocinando"

Como han confesado muchos de sus compañeros, Pepe Barroso era uno de los aspirantes más queridos. El modelo charla con RTVE.es para repasar su paso por MasterChef Celebrity 7. "Me ha picado la cocina", reconoce. Barroso también ha demostrado su lado más familiar, asegurando que su mujer y su hijo son su verdadera motivación. ¡No te pierdas la entrevista completa!

PREGUNTA: ¿Cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7? ¿Esperabas llegar tan lejos?

RESPUESTA: A nivel personal ha sido un reto muy bonito. Mi gran motivación por hacerlo bien ha sido mi familia. Estoy muy agradecido por haber podido disfrutar de esta aventura.

Soy muy competitivo y siempre quiero llegar hasta el final. Nunca me doy lugar a irme de los primeros, aunque perfectamente podía darse. Lo que tenía muy claro es que quería llegar lo más lejos posibles dentro de mis posibilidades.

P: Los compañeros habéis sido como una gran familia...

R: Mis compañeros han ayudado a que la experiencia sea aún más grata. Hemos forjado una gran amistad entre todos. Espero que nos dure muchos muchos años.

P: En alguna ocasión, los jueces te han dicho que te faltaba una marcha. ¿Eso te sirvió de motivación?

R: Cuando cocinaba solo lucía más, pero cuando estaba en grupo quizás si me relajaba más. Por eso no siempre estaba de acuerdo con los jueces.

P: ¿Volverías a participar en MasterChef Celebrity?

R: Sinceramente, ahora estoy seguro de que no participaría en ningún programa más de televisión. Pero si tuviera que hacerlo, repetiría en MasterChef. Me quedo con todo lo positivo, pero implica mucha exposición.

P: Uno de los momentos más virales de tu paso por MasterChef Celebrity 7 fue las palabras que le dedicaste a tu mujer sobre la crianza compartida de tu hijo. ¿Ha sido difícil compaginar el programa con la reciente paternidad? ¿Te has apoyado en tu mujer mucho?

R: Tuve la oportunidad de vivirlo de primera mano. Mi hijo Marco nació la segunda semana de grabaciones, y eso afectó a mis horas de sueño y por tanto a la forma de desempeñarme. Todo el peso que llevó mi mujer se lo quise agradecer día a día, y en aquella ocasión puntualmente dedicándole un plato y un mensaje de agradecimiento. Lo volvería a hacer quinientas veces más. El motor de la casa es ella y estoy eternamente agradecido.

P: En varias ocasiones, se te ha visto intentar poner paz entre tus compañeros. ¿Te sentías cómodo en ese papel de pacificador? ¿O alguna vez te has tenido que morder la lengua?

R: No me considero un gran pacificador. Pero he trabajado a nivel interno durante mucho tiempo el mirar las cosas más friamente desde todas las perspectivas. Y también a dar mi punto de vista sólo cuando se me pregunta o cuando lo considero necesario.

No soy una persona que le guste levantar la voz o hablar de más. Hablo cuando tengo algo que decir. Por eso creo que mi postura era mucho más neutra.

P: Dime 3 personajes históricos para los que te gustaría cocinar una buena cena

R: Elegiría a muchos. Desde Alejandro Magno o Julio César, a Bob Marley. Me gusta mucho la Historia. También me hubiera gustado ser el cocinero de La Última Cena.

P: ¿Vas a seguir cocinando o piensas hacer un pequeño descanso culinario?

R: Por supuesto. Sigo cocinando. Estoy muy sorprendido porque he entrado en un mundo que me gusta, cada vez que cocino me doy cuenta de que lo disfruto. Me ha picado la cocina.