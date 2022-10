Santa Coloma de Gramenet és una ciutat que acull una gran diversitat de cultures. La seva història recent reflecteix els moviments migratoris que ha viscut Catalunya durant el darrer segle.

A ‘La Recepta Perduda’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, l’actriu Sílvia Abril ha conegut a Ángela Puche, una colomenca filla de murcians, molt lligada a la lluita veïnal i sindicalista del municipi. Nascuda a Santa Coloma fa 66 anys, ha vist tota la transformació social i demogràfica d'una ciutat agrària que es va convertir, en pocs anys, en un dels motors industrials de Barcelona.

A 'La recepta perduda' , Ángela Puche ha recordat aquells anys amb molta nostàlgia: "La meva infància va ser molt agradable perquè la vida es feia al carrer. Era una ciutat sense serveis amb els carrers sense asfaltar. No hi havia aigua corrent ni clavegueres, però la gent era diferent, hi havia més solidaritat".

A principis del segle XX , la necessitat de mà d'obra per la construcció de la línia de metro va fer que la població es multipliqués, pràcticament, per deu. Anys més tard, el 1950 , va haver-hi un moviment estratègic del règim de situar la indústria als voltants de la ciutat comtal. Va ser llavors quan va arribar una segona onada de migració jove amb una fortíssima taxa de natalitat. El 1 960 la població va passar de 30.000 a 100.000 habitants .

La conseqüència directa del creixement poblacional de la ciutat va ser la necessitat de serveis, la demanda i, per tant, la lluita per obtenir-ho. "Quan volíem assolir alguna cosa: un semàfor, un parc o una zona verda, ho fèiem a base de lluita veïnal", ha reconegut Ángela Puche a Sílvia Abril.

El segrest de tres autobusos a Can Franquesa i les Oliveres

Una de les situacions més complicades era la mancança d'autobusos que arribessin a Santa Coloma de Gramenet. La veïna colomenca ha explicat a 'La recepta perduda' que només hi havia tres per abastir a tota la ciutat. "A vegades, hi havia policia posant ordre perquè hi havia molta gent i no hi havia autobusos suficients", assegura.

El 29 de juliol de 1977, un grup de dones dels barris de Can Franquesa i les Oliveres va segrestar tres autobusos amb l'objectiu de demandar que la línia arribés a aquests barris més precaris i dificultosos. La gent es va bolcar amb la situació i, de forma solidària, els van portar menjar, beguda, cafè i tot el que necessitessin. Finalment, van aconseguir la seva finalitat i, actualment, Santa Coloma és un barri totalment connectat a Barcelona.