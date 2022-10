Aprovecha este primer domingo de otoño en el que se ha hecho de noche a las 6 de la tarde, para relajarte en el sofá y ver la oferta cinematográfica que emite RTVE en La 1 y La 2. Si te van las películas basadas en hechos reales y los tipos duros, El Francotirador de Clint Eastwood te encantará. Si ya estás pensando e Halloween, quizás mañana tengas puente y no trabajes, te recomendamos el cine de terror de Historias para no dormir.

En La 1 a las 22 El Francotirador de Clint Eastwood

El 30 de octubre La 1 apuesta por el cine dirigido por Clint Eastwood. El francotirador es su película más taquillera como director. Un éxito rotundo en los cines porque la cinta protagonizada por Bradley Cooper es, hasta ahora, la película de guerra más taquillera de todos los tiempos.

Se basa en el libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History de Chris Kyle.

La historia nos traslada a la guerra de Irak donde Chris Kyle, un soldado tejano del ejército de Estados Unidos tiene la misión de proteger a sus compañeros con su puntería. Se conviritó en el francotirador más letal de su país con 255 muertes en sus cuatro misiones en Irak.

Eastwood, nominado a mejor director en los Oscar de 2015 por este trabajo, retrata sus éxitos militares, pero también el desorden y el sufrimiento con cada llegada a casa. ¿Cómo afectaban esas muertes en oriente a su familia? Junto a Cooper, actúa Sienna Miller que interpreta a Taya, la esposa del soldado.