Viatjar és una aventura, però si el pilot de la història és Álex de la Iglesia, tot es torna imprevisible com demostra la seva darrera pel·lícula: ‘El cuarto pasajero’. L’actor i model Rubén Cortada és un dels passatgers i ha visitat ‘Punts de vista’ per parlar d'aquest film que s'estrena el 28 d'octubre als cinemes.

La pel·lícula explica les vivències d’un grup de persones que, a través d’una aplicació mòbil, comparteix cotxe durant un viatge on els passa de tot. "Nosaltres l'estem definint com una comèdia romàntica, però feta per Àlex de la Iglesia", ha dit entre riures l'actor cubà a Tània Sarrias.

Rubén Cortada ha assegurat al programa, ja disponible a RTVE Play Catalunya, que és un gran admirador de l'humor i de la forma de treballar del director: "Álex té un imaginari que em torna boig i com a persona té una comèdia en si mateix molt afilada. Té moltes referències i és molt culte'.

L'intèrpret cubà comparteix cartell amb Blanca Suárez, Ernesto Alterio i Alberto Sanjuán, tres actors consagrats al món del cinema i la comèdia. "Intimidar-me, no m'intimida. Evidentment, sé que el nivell és alt. Estem parlant dels pesos pesants d'aquest país", assegura.

L'actor es va convertir, d'un dia per l'altre, en un artista mediàtic gràcies a la sèrie 'El Príncipe', una fama que no va ser fàcil els primers dies. "Al principi ho vaig passar malament, no necessitava aquella atenció. Després ho vas recol·locant en els teus compartiments", afirma.

Durant un període de tres anys va decidir sortir de l'esfera pública per motius personals i per la pandèmia. Tot i això, no ha parat d'aprendre dels actors que li rodegen: "Ho vaig passar malament, però també em vaig entrenar. Tot i que no em toqui treballar, estic veient als meus companys, estic veient el que passa".

Rubén Cortada és un actor amb molt de potencial i al que han trucat per fer pel·lícules a Hollywood, però encara no s'ha donat el cas per motius aliens. Tot i tenir la confiança en què algun dia arribarà i somiar en grans directors com Cristopher Nolan, Pedro Almodóvar o West Anderson, prefereix fer les coses a poc a poc: "Ara mateix estic bé, no tinc conflictes, no tinc pressa i vull fer les coses bé".