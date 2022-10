Álex de la Iglesia: "Las grandes películas siempre tienen algo imprevisto que la gente no sabe que necesita"

Dice Álex de la Iglesia que no ha hecho otra cosa sino huir de la vida real. “Siempre he querido vivir rodando y que no hubiera tiempos muertos. Y así he generado una vida alrededor: mi mujer es productora, mis hijas me acompañan a los rodajes. Es algo muy ambicioso: convertir tu vida en una ficción”.

Hay que darle la razón: este año estrenó Veneciafrenia, ha rodado nueva temporada de 30 monedas y estrena ahora El cuarto pasajero. Y no mencionamos sus proyectos como productor.

Dice que Paolo Vasile le retó a hacer una comedia romántica y la ha hecho a su manera. Julián (Alberto San Juan) es un hombre enamorado de Lorena (Blanca Suárez), pasajera que a través de una aplicación de vehículo compartido le acompaña habitualmente en el trayecto entre Bilbao y Madrid. Pero cuando Julián está decidido a declararse, dos nuevos pasajeros desataran el caos y su perdición: un expansivo y tramposo empresario (Ernesto Alterio) y un atractivo aventurero (Rubén Cortada).

Dice que es su primera película romántica, pero la comedia es algo que define su cine desde Acción mutante. “La esencia de la comedia es no pensarse como comedia. Cuando cuentas un chiste no puede parecer un chiste. Lo interesante es que la situación sea graciosa porque es imposible o contradictoria. La ventaja de esta comedia es que la acción está en los diálogos, en personajes que están siendo perseguidos por la vida, no por otro personaje”.

Lo explica para diferenciarla de otras road movies, incluida la explosiva Perdita Durango que filmó en 1997. “Aquello era una comedia distinta”, dice entre risas. Con su reconocido horror vacui, era inevitable que todo confluyese en un gran atasco a las puertas de Madrid. “Hay un cuento de Cortázar que termina en un atasco (La autopista del sur) y una muy buena adaptación (El gran atasco). La road movie clásica, que a mí me gusta, es la de los 60, por ejemplo Dos en la carretera, que no es comedia pero ha sido una influencia. Y los autos locos”.