‘Saber y ganar’ no podría afrontar mejor la última etapa del año que recibiendo la noticia de que ha resultado ganador del Premio Ondas 2022 al mejor programa de entretenimiento por "su solidez televisiva tras 25 años de historia. Por ser un formato original, pilar de la televisión pública en La 2, que ha cautivado a distintas generaciones y que demuestra que la divulgación cultural no está reñida con el entretenimiento".

Este 2022 está siendo un año especialmente significativo para el concurso que presenta Jordi Hurtado ya que, el pasado mes de febrero, celebró sus 25 años en antena. ¿Cuál es el secreto para estar tantos años en antena? A continuación te revelamos los cinco trucos de ‘Saber y ganar’ para seguir siendo un programa top.

‘Saber y ganar’ cuenta con diversas tipologías de pruebas que se llevan a cabo en los 45 minutos que dura el programa. Desde la ‘Batería de sabios’ con la que se inicia el espacio hasta el actual ‘Descartando’ , la mítica ‘Calculadora mixta’ o la complicada ‘Parte por el todo’ , sin olvidar ‘El reto’ , que resulta eliminatoria para quien no la supera, o la ‘Pregunta caliente’ , la prueba favorita de nuestros concursantes según las votaciones que se hicieron a principios de año entre los ‘Magníficos’. Además, no hay que olvidar que las pruebas van cambiando con el paso del tiempo con lo que el programa nunca resulta monótono.

Ver ‘Saber y ganar’ se ha convertido en el ritual de muchas familias que, cada tarde, se sientan en el sofá para descubrir qué ocurrirá en el programa. Pero no nos engañemos, muchos de nuestros espectadores también juegan a resolver las pruebas y eso es algo que aumenta la conexión con el espacio. A ello hay que añadir que en redes sociales se pueden ampliar los conocimientos, como ocurre en Twitter , se puede jugar a resolver preguntas todos los viernes a través de los stories de Instagram , o se puede jugar a algunas de las pruebas emitidas gracias a los fragmentos colgados en Youtube .

Y es que ‘Saber y ganar’ no sería nada sin sus concursantes . La familia del programa es muy amplia y algunos son ya rostros más que conocidos para el público. Hablamos de David Díaz , de Victoria Folgueira, de Manolo Romero, Francisco Navarro, Víctor Castro o José Manuel Dorado, por citar tan solo algunos nombres. La comunión que hay entre participantes es tal que incluso organizan quedadas en distintos puntos de España.

5.Su carismático presentador

Es imposible nombrar a ‘Saber y ganar’ y no pensar en Jordi Hurtado. Pocos programas consiguen llegar a los 25 años en antena y menos aún con un presentador que no solo sigue prácticamente con el mismo aspecto, sino que tiene la energía, las ganas y la ilusión del primer día. Jordi Hurtado sabe dar el toque mágico al espacio con sus imitaciones, sus entonaciones intencionadas y con su particular forma de conducir este espacio que es ya un icono de la televisión de nuestro país. ¡Felicidades a todo el equipo por tan buen trabajo!