La tardor avança, però les pluges no acaben d'arribar. Els dos episodis de pluja puntuals, un a finals de setembre i l'altre aquests últims dies, no han estat suficients, si més no per revertir la situació de sequera dels últims mesos. Ens plantarem al novembre, doncs, amb un dèficit pluviomètric cada cop més preocupant que deixa els embassaments de les conques internes de Catalunya al 36% de la seva capacitat.

Quan arribaran les pluges? L'octubre és el mes més plujós de l'any a les comarques del litoral, prelitoral, Catalunya Central i a Ponent. Per tant, si no plou ara, les condicions de sequera empitjoraran els pròxims mesos. Ara bé, què diuen les previsions estacionals pels pròxims mesos? Segons el model europeu, els pròxims mesos, especialment novembre, podrien ser més humits respecte a la mitjana. Les previsions apunten que podria ser un 30% més plujós al litoral, prelitoral i en algunes comarques de l'interior.