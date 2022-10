La borrasca Armand deixa prop de 100 litres al Pirineu

La borrasca Armand s'allunya cap al nord i es desfarà durant el cap de setmana. El front que ens ha enviat entre aquest dijous i divendres ha deixat una tongada de pluges concentrades a la meitat oest de Catalunya.

Des de feia un mes, no teníem un episodi de pluges com aquest. De fet, ha estat una ploguda molt generosa al Pirineu i Prepirineu on s'han acumulat de 50 a gairebé 100 litres. Cal destacar els 97,6 litres d'Espot (2.519 m) o els 63,6 litres a Bonaigua (2.266 m).

Les capçaleres dels rius del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i Alta Ribagorça han estat les més premiades per l'aigua del cel. Unes precipitacions que ni molt menys ressolen la situació de sequera que pateix el territori.

El Pla de Lleida s'emporta un bon pessic El front de les últimes hores també ha deixat pluja molt beneficiosa a les Terres de Ponent, on s'han recollit quantitats de 10 a 30 litres. Això sí, la nit de dijous van descarregar algunes tempestes intenses i fins i tot acompanyades de calamarsa.



Sense temps a una treva, entra en joc una nova borrasca Amb l'aproximació d'una nova borrasca per l'Atlàntic i amb el seu gir antihorari, els pròxims dies continuarem amb les mateixes condicions meteorològiques: vent humit del sud, boires matinals, pols sahariana, molta nuvolositat de tipus alt i mitgenc i algunes precipitacions, sobretot diumenge.



Vent del sud i més calor els pròxims dies Durant el cap de setmana, el vent tornarà a superar els 90 a 100km/h a bona part del Pirineu, on hi ha avisos activats. Un vent del sud que accentuarà l'entrada d’aire càlid procedent del nord d’Àfrica. L'entrada càlida s’allargarà bona part de la setmana vinent. Per tant, les nits continuaran sent fresques al Pirineu, suaus a l’interior i tropicals a la costa. De dia, les temperatures continuaran pujant i rondaran entre els 25 i els 30 ºC a bona part del territori. Temperatures fins a vuit superiors a les que caldria esperar a finals d’octubre.