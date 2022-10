Armand, la primera borrasca de gran impacte de la temporada

Ja la tenim aquí. Armand és oficialment el nom de la primera borrasca de gran impacte de la temporada 2022-2023. Ha estat batejada per l'Institut Portugués del Mar i l'Atmosfera (IPMA), ja que durant els pròxims dies, Portugal rebrà el seu impacte en forma de forts vents i pluges abundants.

Enguany, la primera borrasca de la temporada arriba un dia abans que l'any passat, llavors va ser Aurore, el 20 d'octubre. El Grup Sud-Oest europeu, format pels serveis meteorològics nacionals de Portugal, Farança, Bèlgia, Luxemburg i Espanya, és l'encarregat de nomenar les borrasques, depenent del seu impacte. La prme

Els rius com a tal es formen quan s’acumula molta aigua a les muntanyes i acaba recorrent el territori fins al mar. Ara bé, què és un "riu atmosfèric" ? En l’atmosfera del voltant de les regions tropicals del planeta trobem acumulacions de grans quantitat d’aigua. Ara bé, en ocasions, el moviment dels anticiclons i les borrasques com Armand absorbeixen aquest vapor d’aigua i humitat , i el transporten en altres regions fora dels tròpics en forma d’aquests anomenats rius atmosfèrics. Un fenomen que deixa pluges abundants i generoses a la meitat oest de la península , en canvi a l’àrea mediterrània les pluges són més aviat discretes.

Els fronts arribaran a casa nostra de forma més descafeinada. Les zones més beneficiades seran les de la cara sud del Pirineu i Prepirineu de Lleida , on dijous i divendres es podrien arribar acumular entre 40 i 50 litres per metre quadrat en 12 hores. En tot cas, aigua molt ben rebuda, tenint en compte la situació de sequera que patim des de fa mesos.

Fort vent del sud i temperatures altes per l'època

La borrasca Armand impulsarà un vent del sud que bufarà a ratxes moderades o fortes a cotes altes del Pirineu i Prepirineu. En aquest sentit, hi ha avisos activats ja que es podrien superar els 90 km/h. La procedència del vent, mantindrà l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, per tant, afavorirà unes temperatures elevades per aquesta època de l'any. A 1.500 metres d'alçada tindrem valors de 15 a 20 ºC sobre la veritcal de Catalunya.