Les pluges frenen la baixada de les reserves d'aigua i, fins i tot, repunten tímidament

Estem arribant a finals de setembre, un mes que en algunes comarques ha estat força plujós. Centrem-nos, però, en les de l’àrea pirinenca, on tenim les capçaleres dels rius i també els pantans. Al Pirineu i Prepirineu Occidental, els registres de precipitació d’aquest mes han estat més aviat minsos, al voltant dels 60 litres, per tant, per sota de l'habitual.

Precipitació acumulada al setembre, fins al dia 28

En canvi, a les comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental s’han acumulat quantitats de 80 a més de 200 litres per metre quadrat, clarament per sobre de la mitjana climàtica.

