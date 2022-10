Les nits tropicals es multipliquen per cinc aquesta tardor

Som a la segona quinzena d’octubre, però les temperatures podrien ser de qualsevol dia de setembre o, fins i tot de l’estiu. Aquests dies, els termòmetres registren valors inusualment alts de dia i suaus en hores nocturnes. Ambient agradable que permeten que molts aprofitin per passejar, fer esport o estar-se a la platja, tot i fer-se de nit.

Avui dilluns hem tornat a tenir una nit tropical en moltes poblacions costaneres . De nord a sud, Cadaqués, l’Estartit, Vilassar de Dalt, Barcelona, Sitges, Tarragona o Tortosa han registrat una temperatura mínima igual o superior als 20 ºC. En el cas de la capital catalana, ja són 25 les nits tropicals registrades aquesta tardor , quan la mitjana climàtica són de 5 . Per tant, enguany ja s’han multiplicat per 5 el nombre de dies amb temperatures mínimes igual o per sobre els 20 ºC a Barcelona.

Suavitat de nit i calor de dia

Els pròxims dies, la posició d’una borrasca sobre l’Atlàntic seguirà injectant-nos vent del sud i, per tant, una massa d’aire càlid e 15 a 20 ºC a 1.500 metres d’alçada acompanyada de pols sahariana. A més, aniran arribant fronts desgastats que deixaran força nuvolositat. Tot plegat, deixarà temperatures mínimes per damunt dels 15 ºC a l’interior i dels 20 ºC a la costa on es repetiran les nits tropicals durant tota la setmana De dia, hi haurà dos pics de calor; un dimecres amb valors que assoliran els 25 a més de 30 ºC a l’interior i un altre el cap de setmana, quan previsiblement, les temperatures es podrien tornar a disparar.