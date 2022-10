L'oposició deixa en evidència la debilitat del Govern

L’oposició ha deixat en evidència al Parlament que el nou Govern no ho tindrà fàcil en el que queda de legislatura. La totalitat dels grups han posat en qüestió la seva viabilitat després de trencar amb Junts durant la compareixença al Parlament per donar compte de la modificació en l'estructura i la composició del Govern. Vox, Cs i PP han emplaçat directament el president de la Generalitat a convocar eleccions.

Illa torna a oferir-se El primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegura no entendre que mantingui l'aposta per intentar aprovar els pressupostos amb el suport de Junts, tot i el reiterat rebuig d'aquesta formació a col·laborar amb el Govern. Illa ha demanat a Aragonès que "no improvisi" i s'ha tornat a oferir negociar per intentar tirar els comptes endavant.



"Rebutjar els suports dels socialistes és legítim, però frega la temeritat", ha assegurat el cap de l'oposició i ha advertit que no pensen "rescatar" el Govern si finalment fracassen en la recerca de suports entre les forces independentistes.

JxCat manté els retrets Junts per Catalunya sembla molt lluny de poder arribar a acords amb l'actual Govern. La compareixença d'Aragonès ha tornat a provocar els retrets del líder de la formació, Albert Batet, que ha tornat a responsabilitzar el president català d'haver "traït estar sol".



Batet ha acusat Aragonès d'haver "abandonat el procés d'independència" i ha insistit que no dimitiran de les seves responsabilitats en aquest tema, recordant que "seran lleials al mandat de l'1-O".

Els comuns no donen res per descomptat Els comuns segueixen marcant perfil, advertint que no els poden donar per descomptats en un eventual suport als pressupostos de la Generalitat. La líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, ha advertit al president català que " les majories no es decreten ni s'anuncien, sinó que es construeixen".



"Ha vingut a demanar un acte de fe, i els actes de fe, a l'església", ha assegurat Albiach a la Cambra, alhora que ha recordat que "En el Parlament estem per dialogar, convèncer i negociar". Els comuns també han retret que no s'hagi aprofitat la remodelació del Govern per cessar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray.

La CUP lamenta no obrir un nou cicle Tampoc la CUP canvia el seu to contra el Govern i sembla remota la possibilitat d'un suport als pressupostos. El diputat Xavier Pellicer, ha acusat el Govern en solitari d'ERC de "cremar una nova oportunitat d'obrir un nou cicle i fer més gran la distància entre les institucions i la gent" després de la sortida de Junts de l'Executiu català.



El diputat 'cupaire' ha retret a Aragonès l'aposta "pel mateix de sempre, sense cap canvi". "És el Govern dels ex. Continua sent la reproducció de la sociovergencia i el pacte amb Foment del Treball", ha criticat Pellicer.

Crida a convocar eleccions Vox, Ciutadans i PP coincideixen en la necessitat de posar fi a l'actual legislatura i convocar eleccions. El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat aquest dimecres el nou govern d'ERC de dividir els catalans i de no ocupar-se dels seus problemes en plena crisi econòmica: "Vagi-se'n, senyor Aragonès, i convoqui eleccions urgents".



"L'únic camí que vostè obre és a la degradació, a la inseguretat i a l'exclusió social", ha dit al Parlament.

Frau a la democràcia El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, manté que és un “frau a la democràcia” governar amb només 33 diputats. Sosté que el nou Govern es basa en "el tripartit nacionalista dels últims 40 anys" d'ERC, el PSC i CDC, i ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoqui eleccions. "Vostè ha d'assumir que no està en condicions de continuar al capdavant del Govern de la Generalitat. Si de veritat li importa Catalunya, el que ha de fer és convocar eleccions", ha dit.