La sospita de la politització sacseja el cos dels Mossos

El cos dels Mossos d’Esquadra viu una nova crisi interna que amenaça el seu prestigi. La destitució de l’excomissari en cap dels Mossos d'Esquadra Josep Maria Estela, després del seu rebuig a presentar la dimissió i de viure diversos episodis de tensions internes entre membres de la cúpula de la policia catalana que generen inestabilitat. Amb aquest, cos ja acumula 6 canvis a la direcció en els darrers 5 anys i els sindicats policials coincideixen a reclamar “respecte” i “estabilitat”.

Acusacions de politització

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat comparèixer en comissió al Parlament després de la destitució d’Estela. La data, encara està per concretar. Des d’Interior s’insisteix que el motiu ha estat la negativa de l’excap dels Mossos en el procés de feminització del cos. Un motiu que no compra el diputat d'Units per Avançar i exconseller d'interior, Ramon Espadaler, qui al Cafè d’idees de Ràdio 4 i La 2, ha criticat que “estan polititzant el cos”.

Espadaler, sosté que els Mossos d'Esquadra van ser "moneda de canvi" a l'inici de la legislatura i que la situació al cos policial "és molt preocupant". L'exconseller d'Interior ha desvinculat la feminització del cos del cessament del cap del cos dels Mossos, alhora que l'ha considerat "immoral". Espadaler creu que s'està fent un "flac favor" a la propera comissaria en cap dels Mossos: "La pressió que tindrà no se la mereix".