Imma Viudes: "La polèmica perjudica a les comissaries"

Imma Viudes creu que la "polèmica sobre la feminització del cos" de Mossos d'Esquadra perjudica les comissaries. "Si una és escollida comissaria en cap, sempre serà qüestionada. Ens ho hem de fer mirar", sosté la portaveu del sindicat SAP-Fepol. La responsable demana explicacions al Departament d'Interior, considerant que aquest és "coneixedor de les ingerències". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que els "desprestigia" i el "desgasta" com a institució, i demana "respecte com a cos". Diu que la destitució d'Estela aguditza la "crisi permanent" del cos: "Quan el soroll mediàtic ve de dins, la cosa és més preocupant". I lamenta que Interior no els ha facilitat informació sobre els moviments a la cúpula: "Ens hem assabentat per la premsa. Encara no hem estat citats".