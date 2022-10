Hace 13 años el mundo de la comunicación lloro la muerte de Andrés Montes, una vida pegada al micrófono y uno de los mejores periodistas deportivos del panorama nacional. Su esposa halló el cuerpo sin vida de Montes el 16 de octubre de 2009, mismo año en el que cumplió uno de sus grandes sueños: narrar la medalla de oro de la selección española de baloncesto en un campeonato de Europa. Su última firma. Famoso por sus expresiones en las retransmisiones de baloncesto y fútbol principalmente, su peculiar estilo hizo que sus latiguillos calasen en el público rápidamente y sus expresiones pasaron a formar parte del imaginario colectivo. Recordamos algunas de sus frases más míticas y que se nos quedaron grabadas en la cabeza en el aniversario de su muerte.

2. "¿Dónde están las llaves?"

No se refiere a la canción, "matarile, rile, ron, chimpón". No. Montes utilizaba la frase "¿Dónde están las llaves?" para referirse a las jugadas embarrulladas en las que los jugadores pelean por controlar el balón en el campo. Y por supuesto, tanto detrás de esta frase como de la anterior no podía faltar su clásico "Salinas", quien era su compañero de narración habitual.