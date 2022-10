“La intensidad y la profundidad del pensamiento [de Santa Teresa de Jesús], pero también de su obra, irradia mucho más allá de lo corriente y de lo común. Cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a conocer su figura, quedamos enganchados de una forma o de otra en un aspecto distinto”, destacó la escritora Espido Freire, también autora de Para vos nací, una libro sobre la monja de Ávila en el que plantea una aproximación contemporánea y moderna a la vida y el pensamiento. Lo contó en el programa que comparte con Martín Llade en Radio Clásica, Notas a pie de página.

En este ensayó se acercó a ella en 31 cuestiones diferentes, “cada uno como un día de un mes y aún no se me acababan los distintos aspectos”. Por ejemplo mencionó el misticismo, la fundadora, la reformadora, la mujer cortesana, la mujer con voto de pobreza, la hija, la directora, la fragilidad o su fortaleza.

Santa Teresa de Jesús nació el 28 de marzo de 1515 y falleció el 4 o el 15 de octubre de 1582. Cuando se cumplen 440 años de su muerte, en Radio Nacional la recordamos a través de diferentes voces que se han acercado a su figura y a su obra a través del arte como un documental, una novela, la música o un cómic.

Una novela

El escritor Juan Manuel De Prada quiso honrar a Santa Teresa de Jesús y a la Princesa de Eboli en su novela El castillo de diamante, pero también homenajear a la época en la que ellas vivieron, la mitad del siglo XVI y comienzos del XVII. La manera “más convincente” de hacerlo era, según él, “a través de su literatura” y “está constantemente lanzando guiños”, explicó en La estación azul.

Para ello tuvo presente El Quijote, El Lazarillo de Tormes, toda la novela de caballerías, la poesía de Garcilaso de la Vega o de Fray Luis de León. “El único método que tenemos de traer el siglo XVI a nuestra época, no es a través de la erudición histórica, que es necesaria pero no es lo más imprescindible. Me pareció que la mejor manera de devolverle la vida a esa época era a través de su literatura”.

Una de las motivaciones para escribir esta novela que tuvo De Prada fue el enfrentamiento entre Santa Teresa de Jesús y la Princesa de Eboli: “Aunque en la biografía de ambas ocupó un lugar secundario, pero que me parece novelesca”. A lo que añadió “tenían unos rasgos de carácter y de temperamento muy semejantes. Precisamente fue esta semejanza entre espíritus lo que las lleva al enfrentamiento”.