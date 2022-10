"Mientras el cuerpo aguante, exprime la vida", es una de las tantas frases que nos dejó Jesús Quintero. Hoy despedimos al mítico periodista, que ha muerto a sus 82 años en Cádiz, en la residencia Nuestra Señora de los Remedios. Hacía años que no trabajaba ni en radio ni televisión, una retirada y un adiós difícil para el presentador y también para su público, porque si algo teníamos claro es que no iba a haber otro comunicador como él. Iñaki Gabilondo lo describió como "el mejor creador de atmósferas". No le faltaba razón. Nadie como él dominaba los silencios. Los invitados se sentían cómodos con Jesús Quintero al frente, tanto que de vez en cuando se abrían en canal.

"El interrogatorio no sirve porque el otro se cierra como una flor y no te cuenta nada o no tiene nada que contar. Yo quiero que mis entrevistas tengan un clima, una atmósfera, un ritmo dramático, planteamiento, nudo y desenlace", aseguraba Quintero cuando le hacían a él las preguntas, pero era su papel de entrevistador el que mejor se le daba. Se hizo muy popular cuando presentaba el programa radiofónico de RNE, El loco de la colina, que después dio el salto a la televisión. Ratones coloraos, espacio que presentaba en Canal Sur, fue otro de sus grandes éxtios. Repasamos las cinco entrevistas más icónicas de Jesús Quintero: de Rocío Jurado a Joan Manuel Serrat.

1. Rocío Jurado Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. El 10 de enero, tras recuperarse de una operación de su cáncer de páncreas, concedía su última entrevista. Fue en el estreno de El loco de la colina, el programa de televisión que Jesús Quintero presentó en 2006 en Televisión Española. Sin saberlo, 'La más grande' se despedía de su público al mismo tiempo que se confesaba con el periodista sobre su enfermedad. Cuando los médicos le comunicaron el diagnóstico, Rocío Jurado vio todos sus sueños truncados: "Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto". El loco de la colina Rocío Jurado Ver ahora En el programa también habla de su familia, del precio de la fama, de la vida. Al final, resultó ser un retrato de una de las voces más importantes de nuestro país. "Te quiero, Rocío", así terminaba el periodista su entrevista, la última antes de su muerte.

2. Chiquito de la Calzada La de Chiquito de la Calzada en El sol, la sal, el son, Canal Sur, fue una de sus entrevistas más famosas, además de graciosas. El humorista se atrevió a cantar ante un Jesús Quintero que no dejaba de pedirle que le deleitara con su voz y con sus chistes, algo que no le costó demasiado a Chiquieto de la Calzada. Tanto que el mítico presentador solo alcanzaba a decir "olé", una y otra vez.

3. Jesús Gil Jesús Gil también se puso en manos de Jesús Quintero en 2001. Por aquel entonces el presentador estaba al frente de su programa en Radio y Televisión de Andalucía, El vagamundo, que más adelante cambió de nombre a Ratones coloraos. No era la primera vez que entrevistaba al presidente del Atlético de Madrid. En el momento de la entrevista, Jesús Gil ya había sido imputado en el caso Sermosa. Quintero no tuvo ningún reparo a la hora de hacerle las preguntas más escabrosas ni en sacarle los colores tirando de hemeroteca.

4. Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat fue otro de los invitados al programa de La 1, El loco de la colina. Después de interpretar una de sus canciones, se sentó en frente de Jesús Quintero, primero para hablar de fútbol y de su equipo, el Fútbol Club Barcelona. Después, sobre música y su enfermedad. Un cáncer de vejiga le apartó de los escenarios en 2004. Años después, tuvo que volver a hacer frente al cáncer en dos ocasiones. El loco de la colina Joan Manuel Serrat Jesús Quintero entrevista a Joan Manuel Serrat (que además interpreta una de sus canciones), Cayetano Rivera Ordoñez, Manolo Molés y Pepe Sancho.... Ver ahora Joan Manuel Serrat también habló del amor de su vida, Candela Tiffón, su musa. "Una relación que, afortunadamente, a veces el agua bendita de la pasión salpica", así definía su historia de amor cuando Jesús Quintero le preguntaba.