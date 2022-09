Setmana tràgica amb 7 homicidis a Catalunya

La mort la matinada passada d'un jove de 25 anys apunyalat a Barcelona tanca una setmana del tot negra a Catalunya, en la qual han mort set persones en només set dies apunyalades o per arma de foc, entre elles dues dones víctimes de crims masclistes.

Els set homicidis s'han comès de manera independent i s'han repartit per diferents indrets de la geografia catalana: l'Hospitalet de Llobregat, Tortosa, Sant Adrià de Besòs, Reus, Campdevànol, Empuriabrava i Barcelona.

Situació inèdita

Els especialistes en homicidis dels Mossos d'Esquadra no recorden des de fa temps una setmana amb tanta feina acumulada. Tot plegat va començar diumenge passat dia 18 amb la investigació de la mort d'un home que va aparèixer al barri de Pubilla Cases de L'Hospitalet de Llobregat. La víctima, de 37 anys, va rebre una punyalada mortal a plena llum del dia d'un lladre que li va robar el patinet elèctric i després va fugir.

L'endemà, dilluns a la matinada, dia 19, una treballadora d'un bingo situat a la plaça Corona d'Aragó de Tortosa va morir per les ferides que va patir arran d'un atracament, en què també va resultar ferit greu un client. El mateix dia els Mossos van aconseguir detenir cinc sospitosos, entre ells una dona i un menor, que han ingressat a la presó i a un centre de menors, respectivament.

També per ferides de bala va morir el mateix dilluns, dia 19, un home tirotejat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. L'homicidi podria haver-se originat per una discussió per un aparcament i va passar a quarts de nou del vespre al carrer Rosalia de Castro.