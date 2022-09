Presó per l'acusat del crim de Campdevànol

El jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta de la seva parella a Campdevànol, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La causa queda oberta per assassinat, agressió sexual i maltractament habitual de la dona de 21 anys. Segons fonts judicials, no consten denúncies prèvies relatives al cas. La jove va ser trobada morta aquest dimecres en el pis de Campdevànol on residia amb la seva parella. Presentava múltiples ferides i contusions a tot el cos i algunes podrien ser de dies abans.

Violència extrema Segons ha pogut saber RTVE Catalunya, el cos de la jove assassinada presenta senyals de crueltat. L'autòpsia practicada a l'Institut de Medicina Legal ha determinat que la mort es va produir per múltiples traumatismes i la pèrdua de sang causada per nombroses ferides d'arma blanca que va provocar un xoc hipovolèmic. La noia presentava punyalades a la zona vaginal de tal profunditat que van arribar a afectar els ossos del maluc i també s'ha confirmat un esquinç anal. En total, els forenses han comptabilitzat més de seixanta ferides per tot el cos, a més de cremades, dents trencades i empremtes al coll que apunten a intents d'asfíxia. Uns talls als dits de les mans mostren suposadament que la víctima, que també va patir cops al cap, va intentar defensar-se d'algun objecte amb el qual es pot tallar. Tot plegat no encaixa amb la primera versió que va donar dimecres l'arrestat, un home de 36 anys i que té antecedents policials per delictes com violència domèstica o trencament de condemna. Segons ell, la jove havia caigut d'una bicicleta el dia abans, assegura que li havia donat un medicament i que desconeixia la causa de la defunció. El detingut residia a Campdevànol amb la seva mare i la jove assassinada. Els veïns de la localitat asseguren que van veure a la parella discutir fortament al carrer dies abans dels fets. 01.11 min Commoció a Campdevànol per la mort d'una jove de 21 anys | Joan Sisquella