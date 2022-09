Commoció a Campdevànol per la mort d'una jove de 21 anys

01:11

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres al vespre un home presumptament relacionat amb la mort de la seva parella a Campdevànol (Ripollès).

Commoció a Campdevànol per la mort d'una jove de 21 anys aquest dimecres. Els Mossos investiguen els fets i la seva parella es troba detinguda per la presumpta relació amb la mort de la noia. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquesta tarda per recordar la noia. El consistori ha reclamat més fermesa contra la violència contra les dones | JOAN SISQUELLA