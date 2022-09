Detenen la parella de la noia trobada morta en un pis de Campdevànol

RTVE Catalunya ha pogut saber que el cos de la jove assassinada a Campdevànol presenta signes de crueltat. L'autòpsia constata que la noia feia 5 hores que era morta. Encara s'espera que passi a disposició judicial el detingut, la seva parella sentimental. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres quan van trobar el cos de la jove, de 21 anys, sense vida i amb diversos signes de violència. Els veïns de la localitat asseguren que van veure a la parella discutir fortament al carrer dies abans dels fets.

Amb aquest crim ja són 30 les dones assassinades a mans de la seva parella aquest 2022 a Espanya. Cinc d'elles a Catalunya.

“Detingut un home a Campdevànol amb relació a la mort de la seva parella, una noia de 21 anys.



A Reus, pendents que passi a disposició policial la presumpta autora de la mort d'una dona de 85 anys



En una primera versió, l'home, que té uns 35 anys i antecedents policials per delictes com violència domèstica o trencament de condemna, hauria dit que la jove havia patit una caiguda i dimecres al matí li havia subministrat un medicament perquè estava adolorida. La parella no s'explicava, però, com havia mort.

Davant les sospites de criminalitat, la Unitat d'Investigació va activar el grup especialitzat en homicidis de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Girona. Fins al pis s'hi va traslladar la comitiva judicial -formada pel jutjat d'instrucció, el fiscal d'homicidis i forenses- per fer l'aixecament de cadàver.