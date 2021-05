Dos crims masclistes en 24 hores a Catalunya

La violència de gènere deixa dues dones assassinades a Catalunya en només 24 h. Els dos casos s'han conegut amb poques hores de diferència i s'han produït seguint el mateix modus operandi: l'home ha matat la seva parella i després s'ha suïcidat. Aquesta fatídica coincidència ha provocat que en només un dia s'hagi duplicat el nombre de dones assassinades aquest any a Catalunya per la seva parella o exparella, que ha passat de dues a quatre víctimes.

4 crims masclistes des de principi d'any

Es confirma que es tracta del quart crim masclista a Catalunya des de principi d'any, i el segon en 24 hores. Tant l'Ajuntament de Creixell com el de Corbera han decretat tres dies de dol i han convocat un minut de silenci.



Fa tres setmanes els Mossos van detenir un home de 37 anys per haver matat la parella calant-li foc a la Bisbal del Penedès. La dona, de 50 anys, va morir per les cremades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. A l'abril els Mossos també van detenir un home de 40 anys per haver assassinat l'exparella (de 34 anys) a l'interior del pis de la dona, a Manresa, on els agents van trobar-ne el cos sense vida. El presumpte autor es va intentar suïcidar. Pel que fa al primer feminicidi d'aquest any a Catalunya, va ser al gener, quan un home de 48 anys va matar la seva mare, de 94, a casa seva a Badia del Vallès.