Ignacio Garriga anuncia que Vox demanarà un ple monogràfic sobre la seguretat

El president de VOX al Parlament, Ignacio Garriga, demanarà aquest dimarts un ple monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la seguretat a Catalunya. Garriga diu que les famílies catalanes imploren seguretat i que hi ha hagut un increment de violacions, abusos sexuals o ocupacions: "Demanaré un ple monogràfic per tractar de la inseguretat, que està associada a la immigració il·legal i a la presència d'estrangers".

"Es podrien tancar presons" Segons Garriga, la inseguretat està associada a la política de fronteres i el foment de la immigració il·legal: "Cal deportar-los a tots. Es podrien tancar presons i les dones podrien anar segures". El líder de VOX diu que ningú no està liderant des del Parlament "la crisi d'inseguretat". x “☕ Ignacio Garriga aposta per "deportar immediatament" a qualsevol nacionalitzat amb antecedents delictius per "garantir la seguretat" | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



��️ "Que els aguantin els seus països d'origen".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/LsMgeR7NOX“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 20, 2022 El líder de VOX al Parlament aposta per "deportar immediatament" a qualsevol nacionalitzat amb antecedents delictius.

"Borràs mai no hauria d'haver accedit a la presidència del Parlament" Garriga afirma que el Govern català "està en crisi permanent" i li manca full de ruta: "No està centrat en els veritables problemes, estem davant d'un hivern que serà 'tremendo i el Govern està preocupat "per si es trenca". El líder del Vox al Parlament ha reconegut que l'acusació del seu company de partit contra Laura Borràs "no respon al decòrum i la cordialitat parlamentària", però diu que descriu els casos de corrupció: "Laura Borràs mai no hauria d'haver accedit a la presidència, ha vulnerat el principi de neutralitat". “��️ "Quan sigui president, governaré pels separatistes, pels que han votat Junts, al PSC..."



☕ Garriga assegura que un president de Vox podria representar a tots els catalans | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/fMqIg1Xw8o“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 20, 2022 Garriga explica que "porta malament" la relació amb altres grups parlamentaris perquè no el saluden i assenyala al president Pere Aragonès a qui qualifica de "maleducat": "Aragonès és l'únic que encara no m'ha saludat. Hi ha clima de mala educació".