Garriga anuncia que Vox demanarà un ple monogràfic sobre la seguretat

Ignacio Garriga insisteix a associar la inseguretat a la immigració il·legal i a la presència d'estrangers. El president del Grup Parlamentari de Vox a Catalunya avança que demanaran un ple monogràfic sobre la seguretat a Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, aposta per "deportar immediatament" a qualsevol nacionalitzat amb antecedents delictius per "garantir la seguretat". Creu que "el debat dels percentatges (de llengües a l'escola) és absurd", i defensa que seria "lògic" que es pogués estudiar en castellà a qualsevol escola de Catalunya. Acusa Aragonès d'un "fanatisme climàtic" que ataca al sector primari, les classes mitjanes i les famílies treballadores. Veu mesures com els abonaments gratuïts al transport o la rebaixa al preu de l'energia com "focs d'artifici" que tapen "el veritable problema". Considera el Consell de Garanties Estatutàries com una "corretja de transmissió dels partits polítics". Assegura que un president de Vox podria representar a tots els catalans, també els independentistes. Diu que hi ha independentistes que s'han passat a Vox. I reconeix que "porta malament" la relació amb altres grups parlamentaris perquè no el saluden.