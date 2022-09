Carlos Carrizosa: "No s'ha de revocar Borràs, no és presidenta"

El president del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, sosté que la presidència del Parlament, després de la suspensió de Laura Borràs com a màxima representant de la cambra catalana, està vacant: "A la senyora Borràs no se l'ha de revocar, no és la presidenta. No està en funcions". En una entrevista al Cafè d'idees, Carrizosa, assenyala que Borràs viu "continua amb la ficció" mentre que "els catalans pagant els assessors de la Borràs que tampoc treballen": "Estan mano sobre mano sin hacer nada".

“��️ "A la senyora Borràs no se l'ha de revocar, no és la presidenta. No està en funcions". ☕ @carrizosacarlos sosté que la presidència del Parlament està vacant | @CiutadansCs �� https://t.co/MrTxQlnBeM @Lorena_Amo @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/bnZqbMjTKk “

Carrizosa diu que els independentistes " van mudant la pell , però en el fons pensen el mateix " i afegeix que el nou discurs d'ERC és "més democràtic "aparentment", però pensen que ara no és el moment: "Mai no han estat la majoria dels catalans. Falta l'autocrítica de l'independentisme .

El líder de Ciutadans no creu que es trenqui el govern d'ERC i Junts després de les discrepàncies públiques arran de la proposta de l'ANC de declarar la independència el 2023 , perquè intentaran mantenir l'espai "precari de Puigdemont i Waterloo" : "No podrien mantenir-lo fora del govern". Carrizosa diu que no li agradaria ni que es trenqués el Govern ni que s'anés a les eleccions i reclama parlar dels problemes que afecten la gent: "Crec que parlem massa dels problemes de l'espai independentista, la gent té problemes amb les hipoteques, amb els preus dels aliments, que han pujat un 13%" .

"Volen aprovar els pressupostos amb qui proposa el decreixement"

Amb relació a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat, Carrizosa assenyala que estan obligats a parlar amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, escoltar-lo i fer propostes per afavorir l'activitat econòmica. "Els autònoms necessiten activitat, les famílies, ajudes per arribar a final de mes, per fer front a l'increment de l'IPC". Critica que Giró i Aragonès busquin com a socis a la CUP i als Comuns per aprovar els comptes del 2023: "No és bon senyal que pensin que poden aprovar els pressupostos amb la CUP i els Comuns, que advoquen pel decreixement".

“��️ "No és bon senyal que pensin que poden aprovar els pressupostos amb la CUP i els Comuns, que advoquen pel decreixement".



☕ @carrizosacarlos demana un pla de xoc públic | @CiutadansCs



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@Lorena_Amo @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/qcvNgdEHwj“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 15, 2022

Carrizosa està a favor d'establir un impost a les companyies elèctriques com pensen fer a la Unió Europea, però rebutja l'impost que es planteja a Espanya: "No estem d'acord amb les polítiques sectàries i mal concebudes del PSOE i Podemos": "Si hi ha uns beneficis exagerats, és normal analitzar-ho. Les grans empreses no poden estar al marge".