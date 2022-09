Raül Romeva: "Els titulars han de tenir una mica de substància"

El vicesecretari general de prospectiva i agenda 2030 d'ERC, Raül Romeva, reclama propostes als partits que critiquen la negociació a la taula de diàleg i adverteix que no desgranar-les pot comportar frustració: "No sé l'estratègia que proposa Junts, si la del Sr. Puigneró o la del Sr. Turull". Romeva diu que els que critiquen l'estratègia d'ERC, no proposen alternatives: "Ser més forts, implica posar estratègies sobre la taula" i afegeix que els titulars als mitjans de comunicació "han de tenir una mica de substància". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Romeva considera que la proposta de l'ANC de fer la independència el 2023 no és "difícilment assumible".

“☕ @raulromeva lamenta que els que critiquen l'estratègia d'@Esquerra_ERC no proposin alternatives.



��️ "Si hem de ser més forts, passa per posar estratègies sobre la taula. No per criticar la del veí".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zeNH9qllVg“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 19, 2022

"El diàleg és imprescindible per obrir portes internacionals" Raül Romeva reconeix que cal una agenda en la negociació amb l'Estat i insisteix que el diàleg és imprescindible per "obrir portes" internacionals. "Si algú creu que podem obrir portes en l'àmbit internacional sense predisposició al diàleg, no sap a quin planeta viu". El vicesecretari d'ERC retreu a Junts per Catalunya la crítica a la negociació entre el govern català i el de l'Estat i alhora hagi tancat un acord amb els socialistes a la Diputació: "Siguem tots una mica coherents" i demana sortir de la dinàmica del "i tu més". “☕ @raulromeva insisteix en la negociació amb l'Estat per "obrir portes" internacionals | @Esquerra_ERC



��️ "No ens podem permetre el luxe de renunciar a la negociació com a espai".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/wQNonAoNKn“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 19, 2022 Giró negocia els pressupostos a diverses bandes