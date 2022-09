Raül Romeva: "Els titulars han de tenir una mica de substància"

Raül Romeva adverteix que no desgranar les propostes polítiques pot comportar "frustració". "Els titulars han de tenir una mica de substància", diu el vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra sobre les propostes de partits i entitats per a la independència. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga lamenta que, els que critiquen l'estratègia d'ERC, no proposin alternatives: "Si hem de ser més forts, passa per posar estratègies sobre la taula. No per criticar la del veí". Reconeix que hi ha "àmbits on és molt difícil" negociar pressupostos amb el PSC, però no tanca la porta: "No convertir una prioritat en una exclusió". Sobre discrepàncies entre socis de govern, diu que "el país no hi guanya res estan fent retrets constantment". L'exconseller de la Generalitat reconeix que cal una agenda en la negociació amb l'Estat: "Els termes de la negociació poden canviar si no hi ha resultats". I insisteix a defensar el referèndum d'autodeterminació: "No em penedeixo de la decisió. Ho tornaríem a fer. Era necessari".