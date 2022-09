Manifestació a Barcelona a favor del castellà a l'escola

Unes 2.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per demanar posar fi a la immersió lingüística i reclamar que el castellà sigui també llengua vehicular a les escoles catalanes. La mobilització, convocada per 'Escuela de Todos' ha anat des de l'Arc de Triomf fins al costat de l'estació de França.

Segons 'Escuela de Todos', l"exclusió" de l'espanyol com a llengua vehicular no és pedagògica sinó que té caràcter polític, i considera que la Generalitat promou "polítiques discriminatòries". Confien que el TC tombarà la llei el Parlament va aprovar abans de l'estiu gràcies a un acord in extremis d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC i En Comú Podem, que manté el català com a llengua vehicular a l'escola i defineix el castellà com a llengua curricular.

“�� La presidenta de l'@AEBCatalunya acusa les institucions catalanes de discriminar el castellà | @RTVECatalunya



��️ Ana Losada: "La llengua espanyola és la llengua de la majoria dels catalans" | @analofe #YoVoy18SBCN



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QUKdClaHzQ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 18, 2022

També lamenten que el Govern espanyol no hagi actuat per fer complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligava certs centres a impartir un mínim del 25% de les hores lectives en castellà, i que hagi descartat recórrer al Tribunal Constitucional (TC) la llei que a principis de juny va aprovar el Parlament per regular els usos lingüstics a les aules.

En aquest sentit, el manifest final de la marxa demana al govern espanyol que faci complir les sentències que obliguen a impartir almenys el 25% de les hores lectives en castellà, i a la Generalitat que acabi amb la seva "política lingüística repressora i intimidatòria"

Suport al màxim nivell de PP, Vox i Ciutadans La manifestació ha comptat amb representants de primera fila dels 3 partits polítics que lideren l'oposició a Espanya, el Partit Popular, Vox i Ciutadans. Cuca Gamarra, Santiago Abascal i Inés Arrimadas critiquen durament la política lingüística de la Generalitat però també en consideren responsable el govern espanyol. El fan còmplice de la situació que es viu a les aules catalanes i de mirar cap a una altra banda. 01.12 min Suport de PP, Vox i Ciutadans a la manifestació Els tres partits lamenten que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez no hagi recorregut al Tribunal Constitucional (TC) la llei aprovada al Parlament de Catalunya al juny per sortejar l'aplicació de les sentencies sobre el 25% de castellà. En cas d'haver-ho fet, automàticament la normativa s'hauria paralitzat a l'espera que es pronunicés el TC i, per tant, el curs escolar hauria començat amb la Generalitat obligada a incorporar el castellà com a llengua vehicular en funció del que han dictat els tribunals.