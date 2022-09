Abraçades, somriures i alguns plors dels més petits a les portes dels centres educatius d'infantil i primària. S'inicia un nou curs escolar a Catalunya, una setmana abans de l'habitual, però amb moltes novetats i reptes. En un ambient de normalitat prepandèmica, els infants s'han pogut retrobar amb els seus companys i mestres deixant enrere tota mena de restriccions. Els alumnes de secundària, batxillerat i FP ho faran el dia 7.

Les primeres hores de l'arrencada s'han repetit les tradicionals aglomeracions de pares, nens i avis a les portes dels centres. Els més petits s'ho han pres amb els nervis clàssics del primer dia, però també amb ganes de "retrobar-se amb els seus amics, canviar de professor i aprendre noves coses". La sensació dels equips docents és que han anat a contrarellotge per poder tenir-ho tot a punt.

Obrim el curs amb 1.588.733 alumnes, uns 5.000 menys que el curs anterior, que es divideixen en 1.316.477 en règim general, que engloba infantil, primària, secundària, batxillerat i graus d'FP.

Contractació de 3.500 docents A més de l'avanç de la data d'inici i la finalització de les restriccions, el curs comença sense vagues previstes al setembre, després de l'acord a quatre dies del començament entre sindicats i Govern per reduir una hora lectiva als docents a partir de gener del 2023, supeditat a la desconvocatòria de les aturades previstes pel 7 i el 28 de setembre.



Aquest acord suposarà a la Generalitat un cost de 170 milions d'euros i la contractació de 1.463 mestres i 2.009 professors i estava supeditada a la desconvocatòria de les vagues: les hores lectives passaran a ser 23 a primària i 18 a secundària.

25% de castellà En aquest curs "cap aula d'aquest país aplicarà percentatges d'aprenentatge de llengües, cap aula aplicarà el 25% de castellà", va afirmar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en la roda de premsa d'inici de curs. Així, va subratllar que, després d'un curs passat "marcat per ingerències judicials", es van fer canvis legislatius que van implicar l'aprovació d'un decret que fixa la inaplicació de percentatges de llengües a les aules.



L'escola Turó del Drac de Canet de Mar ha començat el curs amb ganes de "normalitat" i de deixar enrere el rebombori mediàtic que els seus alumnes van patir l'any passat arran l'aplicació del 25% de castellà en una aula de P-5. Des de l'AFA es valora molt positivament que el curs comenci sense haver d'aplicar la sentència que obligava a fer més hores de castellà perquè suposa que "els criteris pedagògics s'han imposat als ideològics".

Novetats d'aquest curs A banda de la data d'inici, un altre fet mai vist abans és iniciar el curs amb jornada intensiva. El govern català ha decidit implantar-la durant tot el mes a tots els centres educatius siguin públics, concertats o privats. L'alumnat començarà les classes a les 9 h i les acabarà a les 13 h. Els alumnes tindran la possibilitat de quedar-se a dinar a l'escola. A més, els centres educatius oferiran activitats extraescolars i de lleure fins a les 16:30 h gratuïtes. El conseller ha justificat aquest canvi en el calendari escolar per "millorar la conciliació i amb una perspectiva de gènere, pensant en les famílies monoparentals."



Això ha requerit trobar monitors "de sota les pedres". A la Fundació Pere Tarrés no han parat en tot l'estiu de fer cursos. Al llarg de l'any formen a unes 2.000 persones i la demanda aquest estiu ha augmentat un 5%. A les escoles rurals de Lleida, els ha costat molt més trobar monitors disponibles. Serveis informatius Ràdio 4 Les escoles rurals, on més ha costat trobar monitors per les tardes de setembre Escuchar audio Més novetats respecte al calendari. Les vacances de Nadal del curs escolar 2022-23 començaran un dia abans, és a dir, el 21 de desembre. A més, les escoles de Catalunya disposaran d'un dia més de lliure disposició. Per tant, passaran de tenir-ne tres a tenir-ne quatre.

Reducció de ràtios Aquest curs també serà el primer en què es reduiran els alumnes per aula a P3. Això es traduirà en 20 o menys alumnes per aula. La intenció és que la reducció de ràtios es vagi desplegant progressivament a la resta de cursos a mesura que passin els anys. La conselleria pretén que l’any 2030 s'hagin reduït les ràtios a totes les aules, per tal de tenir menys alumnes per professor a les classes d’escoles i instituts. Com serà el nou curs escolar 2022-23? Consulta els canvis anunciats

Nou currículum Aquest 2022-23 també entrarà en vigor nou currículum a primària, secundària i batxillerat. L’objectiu és que l’ensenyament passi a ser més competencial i que es treballi més transversalment, de manera que les fronteres entre assignatures siguin més permeables. Els centres educatius tindran més hores d’autonomia per decidir quines assignatures volen potenciar més. Pel que fa al batxillerat, també torna a aparèixer el concepte ‘competencial’. És a dir, que els alumnes no seran tan avaluats per la seva capacitat memorística, i sí per si entenen bé els conceptes o si fan una bona recerca d’informació, per exemple.

P2 gratuït També a partir d'aquest curs el P2 serà gratuït. Malgrat un increment de la matrícula, aquesta gratuïtat no ha disparat la demanda per accedir a les bressols a Barcelona. A banda, la Generalitat de Catalunya també subvencionarà les escoles bressol privades.