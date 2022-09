03:16

En un inici de curs amb moltes novetats, com la gratuïtat de l’últim curs a les llars d’infants públiques, que a les privades serà subvencionat per la Generalitat. És una de les mesures estrella del conseller Josep González Cambray que ha inaugurat el nou curs acompanyat pel president Pere Aragonès a una escola bressol de Sant Feliu de Llobregat.

Un nou curs escolar que comença sense mobilitzacions, que recordem, s'han desconvocat in extremis després de l'acord assolit entre el govern català i els sindicats de docents.

Un acord que contempla el retorn a l'horari lectiu anterior a les retallades i la incorporació d'uns 3.500 mestres i professors més a partir del gener. Tanmateix, els sindicats són crítics amb la manera com s'ha organitzat l'inici de curs i no descarten noves protestes.

Tot i que valoren positivament l'acord amb Ensenyament i l'increment de plantilla que comportarà a partir del segon trimestre, els sindicats esperen més millores que permetin millorar les condicions laborals dels docents i la qualitat educativa a les aules.



Ara caldrà veure com funcionen aquests canvis per infantil i primària, i com comença el curs per secundària demà passat, amb els nous currículums competencials per a batxillerat entre les principals novetats | Lourdes Gata