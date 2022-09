El futur del castellà vehicular a les mans del TC

El curs escolar ha començat sense que cap centre apliqui la sentència pel 25% de castellà a les aules. Si ho han d'acabar fent dependrá del que el Tribunal Constitucional decideixi sobre el nou marc legal que la Generalitat i el Parlament van aprovar fa uns mesos.

La conselleria d'Educació considera desactivada la sentència ferma que des de finals de 2021 obligava a fer una assignatura més en castellà a tots els centres. Es basa en el decret de la Generalitat que prohibeix explícitament l'ús de percentatges i de la llei del Parlament que estableix que el català és vehicular i que el castellà és considerat com a curricular.

Aquest nou escenari aprovat a la primavera planteja dubtes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Creu que les regles del joc han canviat i que, per tant, no poden continuar ordenant l'aplicació del 25% de castellà. És per això que la qüestió es va elevar al Constitucional. Perquè analitzi si les dues normatives s’ajusten o no a la Constitució. També ha de resoldre el recurs conjunt de PP i Ciutadans, admès a tràmit, i el presentat per Vox.