Suport de PP, Vox i Ciutadans a la manifestació

El Partit Popular, Vox i Ciutadans critiquen durament la política lingüística de la Generalitat però també en consideren responsable el govern espanyol. El fan còmplice de la situació que es viu a les aules catalanes i de mirar cap a una altra banda. De fet, els tres partits lamenten que l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez no hagi recorregut al Tribunal Constitucional (TC) la llei aprovada al Parlament de Catalunya al juny per sortejar l'aplicació de les sentencies sobre el 25% de castellà.

En cas d'haver-ho fet, automàticament la normativa s'hauria paralitzat a l'espera que es pronunicés el TC i, per tant, el curs escolar hauria començat amb la Generalitat obligada a incorporar el castellà com a llengua vehicular en funció del que han dictat els tribunals.