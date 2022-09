Anécdotas y curiosidades sobre la manzana

Mazana, maçana, mançana, manzana... El fruto del manzano se ha llamado de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Se cree que el actual, "manzana", se acuñó en honor al botánico y tratadista en agricultura Caius Mattius. De este agrónomo romano del siglo I a.C. derivó el nombre en latín de mala mattiana, una fruta que tiene su día propio: el 21 de octubre.

A tu salud contó alguno de sus beneficios.

No hay que olvidar que, Apple, Inc. aparte, una de las empresas más recordadas con una manzana por símbolo fue Apple Records , fundada en 1968 por la banda británica. Desde entonces y hasta 1975, el cuarteto lanzó sus discos con este sello así como los de otras bandas y artistas como: Yoko Ono , Badfinger o James Taylor .

Además, es sinónimo de salud

Ya es viejo el refrán "Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía", que viene de un refrán en lengua inglesa que dice "An apple a day keeps the doctor away". Si quieres beneficiarte de sus nutrientes solo necesitas tomarla en el momento del día que más te apetezca o usar esta fruta en tu cocina en multiples recetas, salada o dulces. En Cocina RTVE te proponemos varias ideas: Receta de manzanas caramelizadas templadas con nata y salsa de caramelo, corona de costillas con manzanas empanadas, receta de las tortitas japonesas, natillas de manzana caramelizadas o una maravillosa receta de tarta de manzana del chef Dani García.