Tete Montoliu no deixa mai de sonar. Per a qui estima el jazz és una figura imprescindible i sempre present. L'any que som encara se li han fet més homenatges, perquè fa 25 anys del seu traspàs. Falten els concerts familiars a l'Auditori de Barcelona i han acabat ja cicles per gaudir com el Camps de Cotó 2.0 a Rubí, les sessions als Lluïsos d'Horta i el concert al Teatre Grec.





Nascut a Barcelona, el seu pare era músic titular del Gran Teatre del Liceu i la seva mare una gran aficionada al jazz. Així que de petit va escoltar Emili Vendrell al costat del seu pare i a casa la mare de li posava els discos de Duke Ellington i d'altres mestres. Per a Montoliu, Art Tatum i va ser una gran influència. De jove, es va treure la carrera de piano i sempre més la seva vida va estar vinculada al jazz.

Entrevistes a tota mena de programes Tete Montoliu considerava que a la vida, encara és important que la música, és l'amor. Ell que s'expressava sobretot amb el piano, no defugia les entrevistes i converses per a explicar anècdotes i diferents moments de la seva professió o el seus sentiments. El 1978, algú de tanta anomenada a Catalunya, no podia faltar a Personatges, amb Montserrat Roig. Fins i tot van cridar Tete Montoliu per a participar a un programa esportiu, Fantàstic. El músic, blaugrana impenitent, va contestar les preguntes d'Albert 'Chapi' Ferrer. I precisament li va explicar perquè li deien Tete.