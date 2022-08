Emili Vendrell, conegut com 'el cantaire de Catalunya', va morir ara fa 60 anys, Va ser un dia molt trist per als amants de la lírica, de la cançó popular i per tots els que gaudien escoltant-lo a la ràdio, als discs o a les seves actuacions, els més afortunats, al teatre o sales de concert.

Vendrell va néixer el 23 de gener del 1893, i com que els estudis no l'atreien, va començar a treballar de jovenet de paleta, ajudant el pare, mestre d'obres. Anava a cantar els diumenges i dies de festa a l'Escolania de la Basílica de Santa Maria el Mar. Nascut al carrer de la Cera, prop del Mercat de Sant Antoni, al Raval, segur que passava molts cops per fer el trajecte fins al Born per davant del Gran Teatre del Liceu. Allí també hi cantaria, anys més tard.

Famós a tot Catalunya per la seva veu de tenor lleuger, un color de veu natural amb matissos càlids i amb una bona capacitat per a assolir rols més lírics i fins i tot dramàtics. Una veu agradable a l'oïda que impressionava els entesos, agradable, suportada per la bona presència i elegància de Vendrell.

Cantava cançons tradicionals catalanes, nadales, temes religiosos, va aconseguir triomfar amb òpera, sarsuela i opereta. I a més, li agradava actuar. El poble l'estimava i li van posar el qualificatiu de 'Cantaire de Catalunya'.

Una fama merescuda

Somiava cantar a l'Orfeó Català, fundat per Lluís Millet i Amadeu Vives, ja que els havia sentit cantar de petit. I als 18 anys hi va entrar com a tenor. De seguida en va ser el solista. Cantava clàssics com Haydn i Bach.

També es va presentar al Gran Teatre del Liceu però a la primera audició li van dir que no cantés òpera. El temps i el seu do per a la música demostrarien tot el contrari. Cantava als teatres més coneguts, com els del Paral·lel o al Tívoli, on va aconseguir un gran èxit amb Lohengrin. El va cantar en català, traduiït de l'alemany per Joaquim Pena. Era un costum molt arrelat a l'època, traduir els textos i interpretar l'òpera en català.

Els autors adaptaven textos o música per a la seva veu i ell aconseguia unes interpretacions mot acurades i particulars de cada personatge. Se l'escoltava a la ràdio, que als anys 30 era molt estesa, i també en discos, ja que en va començar a enregistrar anys 20.

La seva dedicació a la música va permetre la divulgació de la cançó tradicional catalana, en directe o amb mitjans tecnològics, i la popularització de noves melodies.

Perquè Emili Vendrell, tot i interpretar òpera o vodevil, estrenar o representar sobre l'escenari, mai no va deixar de fer recitals. El públic aplaudia les novetats i també les que sabia de memòria, entusiasmat. Cantava 'Llevantina', 'El saltiró de la cardina', 'Per tu ploro' de Pep Ventura, 'La taverna d'en Mallol' d'Apel·les Mestres, 'L'Emigrant', 'L'Hereu Riera', 'Muntanyes regaldes''... 'Rosó, llum de la meva vida', cançó de Joan Ribas i Miquel Poal, és una de les cançons que va estrenar Vendrell i que encara ara es canta com si fos una tonada antiga, i és del 1922.