Karra Elejalde se ha quitado “la relación amor - odio que tenía con la cocina” en la película La vida padre, participada por RTVE, ha revelado en Las tardes de RNE. El actor interpreta a Juan, un cocinero que ha perdido la memoria. “Cuando eres un niño de siete u ocho años y tus padres tienen un bar pues la pasas muy putas (sic)” . A lo que ha añadido que “aprendí a cocinar. Mi madre era moderna, pero era una mujer que sabía cocinar cualquier cosa y sabía cocinarlas de diversas maneras”.

Ha reconocido que siempre hay algo suyo en sus películas, y en esta también: “Mi voz y mi cuerpo, pero más allá de eso uno intenta que sea cercano. Quizás más que a Enric Auquer [el actor que interpreta al hijo de Juan, Mikel, y que es un joven chef], le gusta mucho cocinar y le tocaba la parte de las pincitas, los botecitos, las emulsiones”.

Han querido abordar la salud mental desde el humor con “mucho tacto y mucho respeto”: “Con la “coartada” de tener a mi madre de 93 años que ya no recuerda y ya no nos conoce”. “La película no solo es una comedia, también está llena de sentimientos, de drama, de afecciones, de trampas, de desafecciones, de trampas, de chantaje, está llena de muchas cosas”.

