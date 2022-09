Puede que ahora todas las miradas estén puestas en el Festival de Venecia, pero a Kim Kardashian no le hace falta estar en la Mostra para que se hable con ella. La nueva portada de la influencer, que protagoniza para Interview Magazine, promete dar mucho que hablar, y es que Kim Kardashian está totalmente irreconocible. ¡Menudo cambio de look más radical que se ha marcado! Las fotos del número nos muestran a una Kim arriesgada, provocadora y muy segura de sí misma. "No me importa lo que digan de mí", asegura en la entrevista, una confianza que rebosa en cada una de las instantáneas con las que ahora sorprende a sus fans.

La portada más sorprendente de Kim Kardashian

Ya estamos más que acostumbrados a su rubio platino, que debutó en mayo para la MET Gala. Kim Kardashian se pasó a este tono de pelo para convertirse en Marilyn Monroe, con otro elemento fundamental: el vestido que llevó la famosa cantante para cantar el cumpleaños feliz a Kennedy, un icónico diseño que un mes después le acusaron de destrozar. Desde entonces ha mantenido el rubio, pero ahora ha decidido dar un paso más en su transformación… ¡Se ha teñido también las cejas! El efecto es más que sorprendente y, con este cambio a priori pequeño, da un cambio total a su look.

Pero sin duda no será lo único de lo que se hable de esta sesión de fotos, en la que Kim se muestra muy sugerente, empezando por la propia portada de Interview Magazine. Vestida de los pies a la cabeza de Bottega Veneta y dándonos la espalda, Kim nos sostiene la mirada, desafiante. Lleva los pantalones vaqueros bajados y, debajo, solo un suspensorio. Un accesorio por el que habla en la propia entrevista. "El equipo dijo "sin suspensorio". Y yo estoy como, "Vamos. Esto es lo que hago". Se me da mejor cuando los ignoro y hago lo que quiero. Me alegro de que lo hayamos hecho", cuenta sobre el photoshoot.

¿Influencer, modelo, empresaria…? Kim Kardashian pasa de etiquetas, como revela cuando le preguntan por qué debería poner en su página de Wikipedia: "No me importa lo que la gente piense o diga de mí. A ver, modelo, es gracioso. Pero yo simplemente diría más sobre la parte empresarial, porque es todo lo que realmente me he preocupado. Ojalá algún día pueda decir abogada y madre. Creo que esos son mis roles más importantes, pero en realidad no miro mi página de Wikipedia, así que no me importa".