Es practica l'eutanàsia al pistoler de Tarragona tot i estar encausat

Aquest dimarts era el dia fixat perquè el conegut com a pistoler de Tarragona rebés l'eutanàsia. Fins a l'últim moment, s'ha tractat d'aturar aquest procés a l'espera d'una sentència sobre el cas, però tot s'ha rebutjat. De fet, suposa un cas sense precedents a Espanya perquè implica la mort d'una persona encara encausada. Una de les derivades d'aquest procés és que passa amb les víctimes, que lamenten que a partir d'ara els queden poques opcions per reclamar.

Després de l’eutanàsia, el codi penal preveu l’arxivament de la causa. Les víctimes tenen poques opcions a partir d'ara per reclamar , més enllà de la mateixa empresa de seguretat, tal com ha destacat a Ràdio 4 José Antonio Bitos, advocat d'una d'elles.

L'exvigilant de seguretat, acusat de cinc homicidis en grau de temptativa , suposa el primer cas a tot l'Estat en què un pres preventiu en rep la mort assistida a l’Estat. I és un cas, a més, on s’han contraposat dos drets fonamentals: el d'un judici just i el de morir dignament.

Finalment, ha prevalgut el dret a morir dignament d'Eugen Sabau per sobre del dret a la tutela judicial efectiva que reclamaven les víctimes. Diverses instàncies judicials, la darrera el tribunal d'Estrasburg, han rebutjat aturar el procés d'eutanàsia. Un procés, però, que s'allargat més de l'habitual , expliquen fonts hospitalàries, ja que el conegut com a pistoler de Tarragona donarà els seus òrgans.

El pistoler, que va ferir tres excompanys de feina i dos agents dels Mossos a Tarragona, es trobava ingressat a l'hospital penitenciari de Terrassa on se li ha aplicat l'eutanàsia demanada per ell mateix pel seu estat de lesió medul·lar irreversible .

El jutjat d'instrucció 5 de Tarragona havia denegat la petició de llibertat al pistoler de Tarragona, Eugen Sabau, el dia abans que se li practiqués l'eutanàsia. L'advocat de Sabau havia demanat la llibertat per al seu client per tal que es pogués acomiadar de la família des d'un hospital convencional. Argumentava que no existeix possibilitat de fuga, punt el que discrepa la jutge.

No impedeix que pugui acomiadar-se

La magistrada del jutjat de Tarragona assegura en la interlocutòria signada aquest dilluns, que si se'l traslladava a un hospital convencional no hi haurà presència policial i qualsevol tercer, familiar o amic, hi podria accedir fàcilment i facilitar-li la fugida. La titular de la causa judicial recorda que s'ha de mantenir la situació de presó provisional, comunicada i sense fiança a l'hospital i que això no impedia que pogués acomiadar-se dels seus familiars abans de practicar-li l'eutanàsia.

A més, diu que Eugen Sabau no ha manifestat en cap moment penediment, ni perdó per les ferides a les víctimes. La jutge conclou que cal evitar que en cas de quedar en llibertat i fer marxa enrere a l'eutanàsia aquest pugui fugir i eludir el procediment judicial pels delictes d'homicidi en grau de temptativa.