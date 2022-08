És la primera vegada que s'aplica la mort assistida a una persona encausada en un procés penal. Una decisió que marca un precedent. Ara les víctimes només podran reclamar una indemnització.

La mort per eutanàsia d'Eugen Sabau posa fi al procés penal obert per disparar i ferir tres excompanys de feina d'una empresa de seguretat i un mosso d'esquadra a Tarragona, el passat desembre. Se li ha aplicat a l'Àrea Penitenciària del Consorci Sanitari de Terrassa i no en llibertat com havia demanat el seu advocat.