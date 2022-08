La Justícia avala l'eutanàsia al pistoler de Tarragona

La secció segona de l'Audiència de Tarragona desestima els recursos d'apel·lació per aturar l'eutanàsia de l'exvigilant de seguretat que va disparar als seus companys. Els magistrats, que han resolt amb molta rapidesa la qüestió, ja ho han notificat a les parts.

Pla mitjà de l'exvigilant de seguretat amb armilla antibales i diverses armes

La família d'Eugen Sabau, conegut com al 'pistoler de Tarragona', ha celebrat la resolució judicial. El seu advocat, Gerard Amigó, s'ha mostrat molt satisfet. En canvi, la part contrària, que representa als mossos ferits, presentarà recurs d'empara al Tribunal Constitucional. La resolució conclou que Sabau té dret a morir. No posa cap data a l'eutanàsia i recorda que ja no es poden presentar recursos ordinaris.