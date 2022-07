La jutge que investiga el pistoler no aturarà l'eutanàsia

El jutjat número 5 de Tarragona no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler de Tarragona perquè “no en té competències”. En l’auto judicial, la magistrada al·lega que el procés no requereix autorització judicial i que la llei no regula els casos amb persones implicades en processos judicials oberts.

Així, remarca que no pot decidir sobre el procés, i que pel contrari, li pertoca a la Comissió de Garantia i Avaluació. Marin Eugen Sabau, romanès de 45 anys, declararà per primera vegada aquest dilluns a l’hospital penitenciari de Terrassa.

01.15 min La justícia no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler de Tarragona | Pilar Ribas

Va obrir foc contra els seus companys de feina L'home que va obrir foc contra els seus excompanys de feina en una oficina de Tarragona, finalment abatut pels mossos en una masia de Riudoms, ha demanat que se li practiqui l'eutanàsia. L'hospital penitenciari de Terrassa, on es troba ingressat arran de la seva detenció, ha iniciat el tràmit legal per fer efectiva la mort assistida a petició del mateix investigat. En estat crític l'autor del tiroteig a Tarragona El sindicat USPAC, que representa els dos agents ferits durant l'incident, ha tramès un escrit al jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona que investiga el cas perquè aturi el procés fins que l'investigat no s'hagi sotmès al judici. Argumenten que, en aquest cas, ha de prevaldre el dret fonamental a la tutela judicial efectiva de les víctimes. L'escrit del sindicat raona que el centre hospitalari penitenciari "no té facultat" per "donar mort" a un investigat empresonat per ordre judicial i remarca que, aquesta situació de privació de llibertat, "no és altra que la de deixar a disposició judicial un investigat o processat". En el cas que se li practiqués l'eutanàsia, diu l'advocat del sindicat, resultaria una "decisió injustificable" per qui "té l'obligació que el reu estigui a disposició del tribunal". "Un assassí, o presumpte en aquest cas, no pot esquivar ni el judici ni una condemna mitjançant l'eutanàsia", continua el mateix escrit. Per contra, sosté que l'òrgan judicial ha d'acordar "totes les mesures de protecció necessàries per evitar-les, així com el propi centre d'internament".