01:15

La justícia no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler de Tarragona perquè no en té competències. L'home va demanar la mort assistida

La justícia no interromprà el procés d'eutanàsia del pistoler de Tarragona perquè no en té competències. L'home va demanar la mort assistida després de quedar tetraplègic en un intercanvi de trets amb la policia. L'advocat de dues de les víctimes a les quals va ferir recorreran la decisió perquè la jutgessa fa prevaldre el dret a la vida mentre que consideren que ha de prevaldre el dret a la tutela judicial efectiva. Com que no hi ha precedents a Espanya, els advocats demanen que si cal, arribaran al TC | Pilar Ribas