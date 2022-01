En estat crític l'autor del tiroteig a Tarragona

Efectius dels Mossos d'Esquadra estan escorcollant a Alcover (Alta Camp) el domicili del pistoler que aquest dimarts va ferir greument tres excompanys de feina i un agent dels mossos. L'operatiu s'ha iniciat aquest dimarts a mig matí i hi participen, entre d'altres, tècnics especialistes en desactivació d'explosius (TEDAX) del cos davant la sospita que podia estar fabricant i emmagatzemant aquests materials a casa seva.

També s'han desplaçat efectius de la policia científica i diverses dotacions dels bombers. L'agressor, que va utilitzar diverses armes de foc en l'atac, continua hospitalitzat en estat crític després de ser abatut per agents del GEI dels Mossos quan es trobava atrinxerat a l'interior d'una masia de Riudoms.

Segons el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, és un home violent, però no té antecedents penals ni denúncies. Sí que consten amenaces i enfrontaments amb els seus excompanys de feina.

Tenia vigent el permís d'armes?

El conseller ha explicat que la investigació policial determinarà si el pistoler de Tarragona tenia permís d'armes, si el tenia actualitzat i com havia aconseguit aquestes armes. En declaracions a RAC1, Elena ha assegurat que no li constava que el detingut tingués o no tingués el permís, tot i que tot fa pensar que sí per la feina que desenvolupava. Tampoc consten denúncies contra ell ni antecedents penals.

Pla mitjà de l'exvigilant de seguretat amb armilla antibales i diverses armes

El conseller ha destacat que tot i els intents de parlar amb ell, l'home es va mostrat en posició "per afrontar un combat a tret". Així, ha assegurat que era una persona "especialment violenta" i que podria haver fet "molt més mal".



Elena ha afirmat també que sí consta algun "incident de confrontació" amb els seus excompanys de feina i ha dit que tot apunta a un "atac de rancúnia" contra alguna d'aquestes persones.