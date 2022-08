Se acerca el final de After, la saga cinematográfica basada en las novelas de Anna Todd, con la cuarta y última entrega: After: Amor infinito, que llega a las salas de cine el 26 de agosto. Con motivo de ello, su actor protagonista y productor de la cinta está de visita en España. Hablamos de Hero Fiennes Tiffin: "Me encanta Madrid. Llegué hace dos días y he tomado unas maravillosas tapas. Es una de las cosas que hay que hacer en España y lo he hecho. ¡Me encanta la comida española!", nos cuenta nada más empezar la entrevista muy sonriente. Nos hemos dado cita con él para charlar de la película, amor, moda, su futuro, Harry Potter y… ¡mucho más! Sigue leyendo para conocer a fondo al pequeño Voldemort.

De hecho, Hero Fiennes Tiffin no se ha leído la saga de libros de After , una decisión propia que la escritora, Anna Todd, le animó a continuar desde el primer momento. Y todo por un buen motivo: "Hemos pasado siete libros a cuatro o cinco horas de cine. Cuando haces eso no puedes traspasar todo lo escrito a la pantalla", dice el actor y productor de la película. Así que nada más le llegó el guion a sus manos, hizo oídos sordos a cualquier cosa que viniera de los libros: " Un libro y un guion son dos cosas muy diferentes , no quería confundirme entre ambos textos. Así que decidí no leer los libros para ceñirme al máximo posible al material que tengo, que es el guion ", dice. Y cuando alguien le ha comentado algo que Hardin hacía en los libros a la hora de grabar no se podía olvidar de ello: "Si me hubiera leído los libros tendría en mi cabeza una mezcla de ambas ideas", asegura.

En After: amor infinito , Hardin escribe sobre su relación con Tessa para "canalizar en algo que ayude a la gente" y eso es algo que Hero comparte con Hardin: sus ganas de emocionar a los espectadores. Gracias a su trabajo como actor, que le ocupa su mayor parte del tiempo siente que, con suerte, puede ayudar a la gente, ya que sus personajes se basan en sus experiencias vitales. Así es cómo se prepara su guion: "Soy afortunado de canalizar todas esas vivencias y personas a las que he conocido en toda mi vida a través de los personajes que interpreto", cuenta.

Este viaje le ha servido para comprender mejor la industria del cine : "Cuando grabamos las dos últimas películas me sentí afortunado de ponerme la ropa y los tatuajes ed Hardin. Disfruté muchísimo empujando los límites del personaje y me divertí con el proceso. Después de tanto tiempo interpretándolo me siento cómodo siendo Hardin", cuenta. Aunque no por ello se conforma ni quiere encasillarse. Además de ser "el chico malo", Hero Fiennes Tiffin tiene otras muchas facetas que explora como actor: "Me gusta Hardin y ser el chico malo, pero cuando eres joven y estás creando tu marca es importante hacer distintos papeles y practicar con personajes diferentes para aprender", confiesa.

La saga After "es una historia de perdón y amor incondicional" , así lo describe Hardin, el personaje que interpreta Hero Fiennes Tiffin. Para él es difícil imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera aceptado este proyecto, en el que también se ha involucrado como productor: "Ha sido increíble interpretar a Hardin tantos años. Es una parte muy importante de mim vida y estoy agradecido de haber podido hacer cuatro películas", nos cuenta. La primera se grabó antes de la pandemia de la Covid-19 y él estaba muy nervioso: "Me iba un mes de rodaje a Atlanta, lejos de casa, y era el protagonista de una película grande", recuerda.

After: amor infinito (2022 ) es la cuarta película de la saga protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin . Dirigida por Castille Landon , cuenta el final de la tóxica relación entre sus personajes, Tessa y Hardin . Nunca ha sido fácil para ellos y mientras que él está en Londres hundiéndose en la oscuridad, Tessa regresa de Seattle. Ella no es la chica buena y dulce que conoció en la unversidad y ha llegado la hora de plantar cara al problema: ¿debe salvar a Hardin y su relación o pensar solo en ella?

¿Quién es Hero Fiennes Tiffin? Su pasado, presente y futuro

Hero Fiennes-Tiffin es un actor británico nacido en Londres. Es el hijo mediano de los directores de cine George Tiffin y Martha Fiennes y sobrino de los actores Joseph y Ralph Fiennes. Tal vez este último te suene por ser uno de los villanos más queridos de la literatura y del cine: Voldemort. Con él prácticamente debutó en el cine: dos años después de participar en Bigga Than Ben, con tan solo 12 años interpretó a la versión joven de Voldemort, Tom Ryddle, en Harry Potter y el misterio del príncipe (2009). Pero no fue su relación con su tío lo que hizo que le cogieran para el papel, sino su capacidad para encontrar "el lado oscuro", según afirmó el director de la película, David Yates.

De esa época guarda muy buenos recuerdos. Dice que su madre le avisó de que se estaba haciendo un casting para ser Tom Ryddle y él en principio le dijo que no: "No soy un actor de verdad, solo he hecho un papel en una cosa", cuenta. Entonces le dijeron que si iba no iría al colegio y como cualquier niño haría, lo celebró y se apuntó a ello. Pasó por siete audiciones hasta que le llamaron para decirle que había conseguido el papel: "No podía decírselo a nadie y estaba que no me lo creía. Solo podía hundir mi cabeza en el sofá de la emoción", confiesa.

Las mejores escenas de 'Harry Potter y el Misterio del Príncipe' Las mejores escenas de 'Harry Potter y el Misterio del Príncipe' 12 Fotos 1 / 12 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Harry y el Misterio del Príncipe 09.07.2009 'Harry Potter y el misterio del Príncipe' es la sexta película de la saga. David Yates repite como director tras dirigir la quinta entrega, mientras que David Heyman y David Barron son los productores Warner Bros. Ent.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Harry Potter y el Misterio del Prín 09.07.2009 Más fantasía y aventuras basadas en la novela de J.K Rowling. Harry sospecha que Hogwarts ya no es un lugar seguro Warner Bros. Ent.





















Después fue al set de rodaje durante dos semanas para vivir la magia de J. K. Rowling en riguroso directo: "El ambiente era muy divertido y no había nada de presión. Todos me trataron genial y Michael Gambon (Dumbledore) es un actor increíble y una gran persona: era muy amable con todos. La experiencia fue fantástica y sentí que todo lo que estábamos haciendo era por diversión, no por trabajo", recuerda el joven actor.

Proveniente de una familia de intérpretes, su carrera no ha de crecer desde entonces. En mayo de 2018 le seleccionaron para ser "el chico malo" y protagonizar After con Josephine Langford. La saga cinematográfica arrastra miles de fans en todo el mundo y les ha valido la fama internacional a ambos como los Anastasia Steele y Christian Grey de la nueva generación. Ambos libros nacieron además como fanfictions: el de 50 sombras de Grey a partir de Crepúsculo y After, a raíz de One Direction, en específico, sobre Harry Styles.

Ahora el actor da carpetazo a cuatro años siendo Hardin en After: aquí empieza todo (2019), After: en mil pedazos (2020), After: almas perdidas (2021) y After: ever happy - amor infinito (2022). Se despedirá de los fans de España en una fiesta el 24 de agosto durante la maratón de todas las películas de toda la saga en el cine Kinépolis Ciudad de la Imagen. ¿Y ahora? ¿Cuál es el futuro de Hero Fiennes Tiffin?

Hero Fiennes Tiffin es Hardin en la saga 'After' En 2019 eligió un traje de lentejuelas para la premiere en Madrid GTRES

De momento el actor está involucrado en diferentes proyectos y quiere centrarse en el mundo de la interpretación. Aunque entre trabajo y trabajo flirtea con una de sus facetas más desconocidas: su pasión por la moda. Ha sido el rostro de los perfumes y de ropa de Ferragamo, habiendo cerrado el Pitti Men’s Show de Salvatore de la firma en Florencia y ha protagonizado diferentes campañas para Superdry y Oliver People. Y con tan solo 24 años ya ha desfilado para Dolce & Gabbana: "Amo la moda y las asombrosas prendas que hacen las firmas", asegura.

En su día a día le gusta ir con ropa sencilla y cómoda, como hoy, que lleva un total look negro con una camiseta blanca. Pero para todo hay un momento: "En algunas ocasiones me encanta llevar puesto algo ostentoso y hermoso", asegura. Experimentar con la ropa es lo que más le llama en las alfombras rojas: "Creo que actualmente la moda y el cine están más unidos que nunca. No tengo prisa por trabajar más de lo que hago en la moda pero si veo algo de una firma que me encanta lo guardo para una merecida ocasión", zanja.