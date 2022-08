La saga After vuelve a las pantallas con su cuarta y última entrega, After: Amor infinito. Hero Fiennes Tiffin, su protagonista, nos habla de cómo ha sido interpretar a Hardin durante estos años y de lo que han significado sus películas para él. No es lo único que nos cuenta Hero Fiennes Tiffin, sobrino del también actor Ralph Fiennes, desde la mayor locura que ha hecho por amor hasta cómo consiguió participar en Harry Potter y el misterio del príncipe.