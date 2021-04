El mundo mágico de Harry Potter parece no tener límites. La saga escrita por J.K Rowling tiene 8 películas de los libros, otras 3 de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, una obra de teatro, videojuegos, todo tipo de merchandising, una exposición que recorre el mundo, un parque temático y hasta una línea de ropa en diferentes marcas. Pero el universo HP puede dar mucho más de sí, incluso para crear una serie, ¡o siete!

Los potterheads están deseando tener más contenido de sobre su historia favorita, y más teniendo en cuenta que las películas desaparecieron el pasado 31 de enero de las plataformas de Netflix y Amazon para pasar a HBO. En cambio, el 25 de enero se encendían todas las alarmas cuando Hollywood Reporter publicaba que HBO Max estaría preparando con Warner Bros la creación de una serie nueva sobre Harry Potter.

Las redes se ilusionaron ante tal noticia que fue desmentida un día después por Johanna Fuentes, jefe de comunicaciones de la productora cinematográfica: "No hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de transmisión", escribía en su Twitter.

“STATEMENT FROM WARNER BROS. AND HBO MAX

“There are no Harry Potter series in development at the studio or on the streaming platform.”“