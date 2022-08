Aquest dilluns 15 d'agost és un dia de molta activitat als aeroports amb motiu de les vacances d'estiu. A l'Aeroport del Prat, coincideixen persones que comencen les seves vacances i qui torna a casa seva després d'uns dies de descans. Una jornada que coincideix amb una nova protesta dels tripulants de cabina de Ryanair. Els treballadors demanen negociar un conveni col·lectiu amb l'empresa.

“✈️ L'Aeroport del Prat registra una activitat frenètica aquest dilluns per la fi del pont i per la vaga de Ryanair. ��️ @alexcabcol | @RTVECatalunya @radio4_rne https://t.co/r4su0EgGXQ “

La vaga deixa, de moment, 6 vols cancel·lats aquest dilluns, la majoria a l'aeroport de Barcelona. Es tracta de mobilitzacions que duraran fins dijous i que tenen previst que s'allarguin fins al gener si no hi ha acord amb la companyia.

Aquest dilluns hi ha previstes 877 operacions, un 82% respecte a les que es van fer el 2019 en aquest mateix dia. La majoria són vols internacionals (619) mentre que la resta (258) són nacionals. Alguns dels turistes se sorprenien pel "bon funcionament" de l'aeroport per aquesta època de l'any. "M'esperava més caos, però tot ha anat bé", explicava Teresa, una turista de Romania.

Aquest 15 d'agost és dia festiu i, per tant, de vacances, el que significa molta activitat a l'Aeroport del Prat. Aquestes dues setmanes són de les més intenses pel que fa a l'arribada i sortida de vols. Per exemple, al Prat es comencen a recuperar les operacions després dels últims anys de pandèmia, però encara per sota del 2019.

La plantilla de Ryanair segueix en vaga al punt àlgid de l'estiu

La jornada d'aquest dilluns coincideix, a més, amb una nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair, que demanen un nou conveni col·lectiu. La plantilla de Ryanair ha reprès aquest dilluns la seva vaga per reivindicar millors condicions laborals. En ple punt àlgid de la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat, l'aturada ha suposat quatre noves cancel·lacions de vols amb destí a Milà i Roma des de Barcelona.

A l'aeroport de Girona, en canvi, no s'han registrat noves afectacions. "Seguirem en vaga fins que l'empresa decideix asseure's a negociar", ha avisat la portaveu del sindicat USO a la companyia, Mónica Ortega. Tal com ha reconegut, la terminal està sent la més afectada per les aturades, convocades fins al gener, perquè és on la plantilla està més cansada dels sous baixos i les irregularitats de l'aerolínia de 'baix cost'.