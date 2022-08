01:09

Aquest dilluns 15 d'agost és un dia de molta activitat als aeroports amb motiu de les vacances d'estiu.

Aquest dilluns 15 d'agost és un dia de molta activitat als aeroports amb motiu de les vacances d'estiu. A l'aeroport del Prat, coincideixen persones que comencen les seves vacances i qui torna a casa seva després d'uns dies de descans.

Una jornada que coincideix amb una nova protesta dels tripulants de cabina de Ryanair. Aquest dilluns comença una nova jornada de vaga per demanar negociar un conveni col·lectiu. Es tracta de mobilitzacions que duraran fins dijous i que tenen previst que s'allarguin fins al gener si no hi ha acord amb la companyia | Àlex Cabrera