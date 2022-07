Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat una nova tongada de mobilitzacions que duraran cinc mesos: des del 8 d'agost fins al 7 de gener. Hi haurà aturades durant les 24 hores del dia de dilluns a dijous. Els sindicats convocants, USO i SITCPLA, reclamen tornar a negociar un conveni per als treballadors, ja que les negociacions pel primer conveni de la companyia es va suspendre, i demanen que s'apliqui a la plantilla la legislació espanyola.

Una convocatòria que arriba després de 18 jornades de vaga i que ha coincidit amb la penúltima aturada d'aquest mes de juliol. En total, la mobilització ha provocat la cancel·lació de més de 200 vols i més de 1.000 retards a les deu bases que la companyia irlandesa té al país i ha afectat especialment l'aeroport del Prat.

Reclamen una negociació amb la companyia

El conflicte laboral entre Ryanair i els sindicats USO i SITCPLA va esclatar quan es va deixar de negociar el conveni. En paral·lel, l'empresa va negociar un acord amb CCOO amb condicions que s'aplicarien anticipadament als afiliats dels sindicats. A més, també ha pactat un acord amb el sindicat de pilots Sepla.

Ara, els sindicats convocants de les aturades denuncien que la companyia aèria no s'ha assegut a negociar amb ells tot i les aturades i, en canvi, han acomiadat 11 treballadors "per secundar la vaga", cinc dels quals a Barcelona. "Ryanair no ha mostrat el més mínim apropament amb els sindicats", ha lamentat USO en un comunicat aquest dimecres.

USO i SITCPLA reclamen a les administracions que intervinguin en el conflicte i obliguin Ryanair a seure per negociar i a complir la llei estatal. En aquest sentit, recorden que la companyia no ha apujat els sous als nivells previs a la pandèmia i no compleix la legislació espanyola en matèria de vacances, festius i descansos. Alhora, reclamen que s'elimini la política de subcontractació sota la normativa irlandesa i es readmetin els treballadors acomiadats.